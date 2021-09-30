  • г. Сочи, Роза Хутор
  • Park Inn by Radisson Rosa Khutor
  • 30.09 - 03.10 2021 года

Форум Пар

Всероссийский Форум банной индустрии

Организатор:
Российское Банное Сообщество

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Кому будет интересен Форум?

Владельцам бизнеса

Вы узнаете нюансы практики по запуску бизнеса. Какие есть нюансы и тонкости. Как выстроить эффективный бизнес.

Управляющим

Вы узнаете об эффективных методиках управлением персоналом и новейших системах автоматизации управления. Как их внедрять и как с ними работать.

Руководителям ассоциаций

Вы получите доступ к площадке, с которой сможете подробно рассказать о своей деятельности заинтересованном в этом людям.

Инвесторам

Узнайте подробнее о инвестициях в банный бизнес. Познакомьтесь с лидерами банной отрасли. Получите из первых рук информацию об интересных проектах в этой сфере.

Почему стоит принять участие в Форуме

Новые идеи

Узнайте много нового в интересующей вас сфере. Или поделитесь своим уникальным опытом с другими. Обсудите интересующие вас вопросы.

Полезные знакомства

Заведите полезные знакомства для обмена опытом, продвижения своего бренда на рынке, поиска новых возможностей и точек роста.

Перезагрузка

Деловое общение и отличный отдых в компании единомышленников поможет вам взглянуть на свое развитие под другим углом.

  • ЧЕТВЕРГ 30.09.2021г.

В течении дня Заезд участников форума. Регистрация. Свободное время.

19:00 Встреча в лобби-баре, дегустация пива, неформальное общение с организаторами.

  • ПЯТНИЦА 01.10.2021г.

10:00 – 11:30 Общественное движение как форма обмена мнениями. Взаимодействие с государственными органами.

11:30 – 11:45 Кофе-брейк

11:45 – 13:15 Выбор концепции при организации банного бизнеса (общественные бани, срубы и т.п.)

13:15 – 13:30 Кофе-брейк

13:30 – 15:00 Организация банного пространства (проектирование нового банного пространства, реконструкция)

15:30 – 21:00 Экскурсия на пивзавод Свободное общение участников форума

  • СУББОТА 02.10.2021г.

11:00 – 12:30 Меню кухни, сопутствующие банные товары, сувенирная продукция Дополнительные услуги

12:30 – 12:45 Кофе-брейк

12:45 – 14:15 Маркетинг бани (формирование репутации, привлечение, продажи)

14:15 – 14:30 Кофе-брейк

14:30 – 16:00 Управление персоналом бани (мотивация, адаптация, обучение)

С 18:00 Гастро-ужин, кавер-группа, дегустация.

  • ВОСКРЕСЕНЬЕ 03.10.2021г.

Весь день Свободное общение участников форума. Отлет участников форума.

Для заселения необходимо предоставить один из документов (документы можно предоставить в бумажном или электронном виде):

  • сертификат о вакцинации или справку о получении первого компонента вакцины;
  • отрицательный результат ПЦР-теста (действителен 72 часа с момента выдачи) и согласие на вакцинацию в течении 3-х суток;
  • документ о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев;
  • справка о медотводе и отрицательный результат ПЦР-теста (действителен 72 часа с момента выдачи);
  • для детей от 15 до 18 лет отрицательный ПЦР-тест (для детей до 14 лет документы не требуются).

Спикеры Форума

Юрий Алексеев

Подольск

  • Основатель банно-оздоровительного комплекса «Бани Алексеева»
  • Кандидат экономических наук
  • Заслуженный строитель Московской области
  • Депутат Совета депутатов Городского округа Подольск.

Алексей Шмачков

Москва - Серпухов

  • Руководитель Банных Комплексов Коптевские и Ржевские Бани
  • Руководитель проекта ПЕРЕЗАТОПКА (банный консалтинг и аудит)
  • Представитель компании GREMM GROUP, в управлении которой Банные комплексы, входящие в ТОП-10 Москвы (Варшавские, Рублевские, Коптевские, Ржевские, Крестовские, бани Лось) и Городские рынки.

Олег Пашков

Москва

  • Исполнительный директор Bulldozer group по направлению банных комплексов и фуд холлов
  • Опыт управления в банной отрасли более 10 лет, в собственном портфеле управление общественными банными комплексами, номерным, парк отелями, гостиницами не менее 4* (Ржевские бани, Крестовские бани, Усадьба банная и т.д.).

Александр Полунин

Подольск

  • Генеральный директор ООО «БАНИ АЛЕКСЕЕВА»
  • Опыт работ в банной отрасли 3 года
  • Опыт работы в рекламной отрасли 7 лет.

Денис ​Левин

Новосибирск

  • Собственник компании «Levingroup».
  • Общественные бани высшего разряда «Паровозовъ».
  • Фирменное банное предприятие «Мыловар».
  • Центральные торговые «Фёдоровские бани».

Руль Андрей

Москва

  • Президент Межрегиональной Общественной Организации содействия возрождению и приумножению русских банных традиций «Национальное Банное Объединение» (НБО).
  • Вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы г.Москва.
  • Основатель «Андреевские Бани».
  • Член Русского географического общества, путешественник и основатель ютуб канала Пароварня.

Принять участие в Форуме

Эксперт

25 000
  • участие в форуме
  • Участие в гала-ужине
  • Экскурсия на пивзавод
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Профессионал

20 000
  • Участие в форуме
  • Участие в гала-ужине
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Любитель

15 000
  • Участие в форуме
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Новичок

5 000
  • Участие в гала-ужине
Выбрать

Комфортное место проведения
Отель на карте

Партнеры Форума

Участники Форума

Ржевские бани

г. Москва

Бани Алексеева

г. Подольск

Коптевские бани

г. Москва

Рублевские бани

г. Москва

Орловские бани

г. Москва

Крестовские бани

г. Рошаль

Варшавские бани

г. Москва

Мыловар

г. Новосибирск

Паровозовъ

г. Новосибирск

Фёдоровские бани

г. Новосибирск

Levingroup

г. Новосибирск

Орловские бани

г. Нур-Султан

Андреевские бани

г. Москва

Видная усадьба

г. Видное

РусПар

г. Москва

Парилка про

г. Москва

БаняФест

г. Москва

Усачевские бани

г. Москва

Banya №1

г. Лондон

Более 50 участников уже подали заявки на участие

Ожидается приезд гостей из 36 регионов россии

участвуют представители более 30 организаций

Новости форума

02.10.21

Участниками форума, представляющими банную индустрию, была принята резолюция форума. Ознакомиться с ней вы можете ну сайте.

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