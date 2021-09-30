Форум Пар
Всероссийский Форум банной индустрии
Организатор:
Российское Банное Сообщество
Всероссийский Форум банной индустрии
Организатор:
Российское Банное Сообщество
Кому будет интересен Форум?
Почему стоит принять участие в Форуме
В течении дня Заезд участников форума. Регистрация. Свободное время.
19:00 Встреча в лобби-баре, дегустация пива, неформальное общение с организаторами.
10:00 – 11:30 Общественное движение как форма обмена мнениями. Взаимодействие с государственными органами.
11:30 – 11:45 Кофе-брейк
11:45 – 13:15 Выбор концепции при организации банного бизнеса (общественные бани, срубы и т.п.)
13:15 – 13:30 Кофе-брейк
13:30 – 15:00 Организация банного пространства (проектирование нового банного пространства, реконструкция)
15:30 – 21:00 Экскурсия на пивзавод Свободное общение участников форума
11:00 – 12:30 Меню кухни, сопутствующие банные товары, сувенирная продукция Дополнительные услуги
12:30 – 12:45 Кофе-брейк
12:45 – 14:15 Маркетинг бани (формирование репутации, привлечение, продажи)
14:15 – 14:30 Кофе-брейк
14:30 – 16:00 Управление персоналом бани (мотивация, адаптация, обучение)
С 18:00 Гастро-ужин, кавер-группа, дегустация.
Весь день Свободное общение участников форума. Отлет участников форума.
Для заселения необходимо предоставить один из документов (документы можно предоставить в бумажном или электронном виде):
Спикеры Форума
Подольск
Москва - Серпухов
Москва
Подольск
Новосибирск
Москва
Принять участие в Форуме
Участники Форума
г. Новосибирск
г. Нур-Султан
г. Москва
г. Видное
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Лондон
Более 50 участников уже подали заявки на участие
Ожидается приезд гостей из 36 регионов россии
участвуют представители более 30 организаций
Участниками форума, представляющими банную индустрию, была принята резолюция форума. Ознакомиться с ней вы можете ну сайте.
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